Jeline Vandromme ne passe pas le premier tour en double

Jeline Vandromme (16 ans) a été éliminée au 1er tour du tournoi de double chez les juniors à Roland-Garros, mardi. Quelques heures après avoir obtenu son ticket pour le 3e tour en simple, la 19e mondiale chez les juniors s'est inclinée aux côtés de sa partenaire américaine Kaitlyn Rolls (N.18) contre la paire composée de la Bulgare Rositsa Dencheva, 21e mondiale, et de la Polonaise Monika Stankiewicz, 26e mondiale.

Face aux 8es têtes de série, Vandromme et Rolls se sont inclinées au super tie-break après avoir remporté le premier set: 2-6, 6-3, 10/6.

Plus tôt dans la journée, Jeline Vandromme avait pris le dessus sur la Britannique Mingge Xu, 7e tête de série et 8e mondiale junior au deuxième tour du simple. Au prochain tour, elle sera opposée à la Néerlandaise Joy De Zeeuw, 49e mondiale, 18 ans, qui a battu la Tchèque Alena Kovackova, 10e mondiale et 9e tête de série, 15 ans, 6-3, 6-4.