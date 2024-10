Jeline Vandromme perd son premier match de groupe à Chengdu

Championne d'Europe et victorieuse du Masters des moins de 16 ans l'an dernier (première Belge à l'emporter depuis Kim Clijsters en 1997), la Brugeoise a atteint cette année les quarts de finale à Roland-Garros et à Wimbledon et a été sortie en 8es de finale à l'US Open pour ses premiers tournois du Grand Chelem. Elle a remporté deux tournois cette saison, de catégorie J3000, avec l'Astrid Bowl de Charleroi et à la Copa Barranquilla en Colombie.

En s'offrant l'Astrid Bowl, Jeline Vandromme est également devenue, en mai dernier, la première Belge à remporter ce tournoi depuis Dominique Monami, en 1991.