Jeline Vandromme s'impose après deux tie-breaks et passe au deuxième tour

Jeline Vandromme (ITF 7) s'est qualifiée pour le 2e tour de l'US Open de tennis chez les juniors, lundi à New York. Elle a pris le meilleur sur la Française Ksenia Efremova, 85e et quart-de-finaliste à l'Open d'Australie en janvier. Il aura fallu deux tie-breaks et 1 heure et 53 minutes à Vandromme pour effacer son adversaire issue des qualifications, 7-6 (7/8), 7-6 (7/5).