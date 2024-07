Jeline Vandromme, soutenue par Kim Clijsters : "C'est magique de pouvoir jouer ici"

"C'était vraiment cool. Et cela m'a donné un coup de pouce", a-t-elle poursuivi. "C'est très chouette qu'elle soit venue m'encourager. J'ai déjà pu taper quelques balles avec elle et peut-être que je lui demanderai l'un ou l'autre conseil quant à la manière d'aborder les choses. Cela peut toujours être utile", a-t-elle souri. "C'est la première année que je joue sur gazon et l'adaptation est donc grande. J'essaie surtout de prendre du plaisir sur le court. Et je verrai jusqu'où cela me mènera."