Jenson Brooksby suspendu provisoirement pour avoir manqué trois contrôles antidopage

L'intéressé, qui a été informé de sa situation le 7 juin, a déclaré mercredi à l'agence de presse AP qu'il acceptait cette suspension provisoire. ""La suspension provisoire n'est pas l'aveu que j'ai fait quelque chose de mal; au contraire, j'ai nié cette accusation et j'attends l'arbitrage d'un tribunal indépendant. C'est frustrant. J'ai hâte de leur présenter toutes les preuves."

Brooksby, qui a occupé la 33e place mondiale en juin 2022, est écarté des courts depuis six mois en raison de deux opérations aux tendons du poignet : en mars au bras gauche et en mai au bras droit. Il avait éliminé Casper Ruud en janvier au 2e tour de l'Open d'Australie et atteint les huitièmes de finale de l'US Open en 2021 s'inclinant en quatre manches face à Novak Djokovic.