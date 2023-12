Jeux paralympiques: Yannick Noah capitaine des Bleus en tennis fauteuil (fédération)

"Un homme de challenge", aujourd'hui âgé de 63 ans, qui est parvenu à les relever un à un au cours de sa brillante carrière dans le tennis.

D'abord du temps où il était joueur, avec son sacre inoubliable à Roland-Garros en 1983, qui demeure la dernière victoire d'un joueur français en Grand Chelem.

Ensuite quand il a endossé le rôle de capitaine des équipes de France masculine et féminine, en transmettant une rage de vaincre qui a plusieurs fois fait des miracles, au point d'en hériter une image de sorcier de la gagne. Il n'y avait qu'à voir la renaissance de Henri Leconte et la transe de Guy Forget en 1991 face aux Américains Pete Sampras et Andre Agassi, pour avoir la preuve de ce savoir-faire unique qui aboutit au sacre en Coupe Davis, trophée qui n'avait plus été soulevé par les Bleus depuis 59 ans.