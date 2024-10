Jiri Lehecka est "prêt à affronter" Zizou Bergs en demi: "Ce serait un très beau match"

Jiri Lehecka (ATP 33) a remporté une éclatante victoire face au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 11/N.2) à l'European Open de tennis, vendredi. Le Tchèque, 5e tête de série, s'apprête désormais à disputer une demi-finale contre le vainqueur du duel entre l'Américain Marcos Giron (ATP 47) et Zizou Bergs. Un duel avec le chouchou du public belge ne déplairait pas à Lehecka, qui s'est affirmé "prêt à l'affronter", en zone mixte après son match.

Le joueur de 22 ans n'est pas indifférent aux performances de Bergs. "Il a plus ou moins le même âge que moi (25 ans, ndlr) et je l'ai déjà vu jouer quelques fois. Il est en grande forme et jouera devant un public qui le soutiendra, comme il l'aime. C'est un très bon joueur qui a obtenu d'excellents résultats au cours des derniers mois. Je suis convaincu d'être prêt à l'affronter s'il gagne. Ce serait un très beau match."

Pour décrocher son ticket en demi-finale, Jiri Lehecka s'est offert une deuxième victoire consécutive face à Tsitsipas, qui l'avait d'abord dominé. "Ces victoires me font beaucoup de bien. Je me suis fait botter les fesses lors de mes deux premiers matchs contre lui. Il m'avait alors montré toute son expérience, il faisait tout mieux que moi. J'ai essayé d'apprendre de ces revers, et j'ai prouvé aujourd'hui que c'était le cas."