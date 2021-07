JO-2020 - Tennis de table: les Bleus du double mixte battus en demi-finale par la Chine

Les Français Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan, lors de leur demi-finale du double mixte contre les Chinois Xu Xin et Liu Shiwen, le 25 juillet 2021 aux Jeux Olympiques de TokyoAnne-Christine POUJOULAT

La paire de pongistes français Emmanuel Lebesson/Jian Nan Yuan s'est inclinée dimanche en demi-finale du double mixte des Jeux olympiques de Tokyo face aux favoris Chinois et jouera un match pour la médaille de bronze lundi.

Lebesson et Yuan, numéros sept mondiaux, ont perdu en quatre manches sèches (11-5, 11-6, 13-11, 11-7) face à la paire chinoise Liu Shiwen/Xin Xu, les numéros trois mondiaux.

Ils tenteront de décrocher le bronze lundi à 20h00 locales (13h00 françaises) face à la paire taïwanaise, numéro un mondiale, battue dans l'autre demi-finale par le Japon, pour le premier tournoi olympique de double mixte.

Le tennis de table tricolore n'a pas remporté de médaille olympique depuis le bronze du double messieurs Jean-Philippe Gatien/Patrick Chila (aujourd'hui sélectionneur) en 2000 à Sydney.

"C'est un moment à vivre dans une carrière, on savait que la tâche serait très difficile contre les meilleurs du monde. On n'a pas surjoué, on a joué à notre niveau, l'écart était trop important, on n'a aucun regret", a admis Emmanuel Lebesson en zone mixte après la rencontre.

Lebesson et Yuan avaient réussi dans la matinée à se défaire des Hongkongais Chun Ting Wong et Hoi Kem Doo au terme d'un quart de finale haletant (quatre manches à trois).

Ils se sont ensuite qualifiés tous les deux pour le troisième tour du tournoi individuel dans l'après-midi.