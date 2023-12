JO-2024: Zverev impatient de défendre son titre aux Jeux olympiques de Paris

"C'est sans doute le plus grand événement de l'année, selon moi, parce que les JO n'ont lieu que tous les quatre ans", a-t-il ajouté. "C'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience, en tant que champion en titre".

"J'ai hâte de retourner dans le village olympique à nouveau (...) et de vivre dans ces petits appartements où on est tous ensemble, à passer du bon temps. C'est ce que j'avais fait à Tokyo, et ça avait plutôt bien marché", a poursuivi Zverev, qui avait battu le Russe Karen Khachanov en finale à Tokyo, après avoir éliminé le Serbe Novak Djokovic en demi-finale.

"L'an dernier, je suis arrivé à l'Open d'Australie en disant ouvertement que je ne visais pas la victoire, ce qui n'est en général pas la manière dont j'aborde les tournois", s'est aussi rappelé Zverev, qui se remettait il y a un an d'une grave blessure subie en demi-finale de Roland Garros 2022 face à Rafael Nadal.