Joachim Gérard annonce mettre un terme à sa carrière en 2025

Le joueur de tennis en fauteuil roulant, aujourd'hui 6e mondial, a expliqué ainsi que les Jeux Paralympiques de Paris, du 28 août au 8 septembre, seraient ses derniers.

Joachim Gérard, 35 ans, a remporté deux titres du Grand Chelem en tennis en fauteuil roulant, l'Open d'Australie et l'US Open en 2021. Dans la liste de ses 48 titres en simple sur le circuit ITF (et 62 en double), on trouve aussi quatre victoires au Masters (2015, 2016, 2018 et 2019) et une médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016.