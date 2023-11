Joachim Gérard battu dans son deuxième match en double

Associé au Néerlandais Maikel Scheffers, avec qui il forme le duo tête de série N.6, Gérard a été battu en deux sets 6-3, 6-1 en 1 heure et 9 minutes face à la paire tête de série N.2 composée de l'Espagnol Martin De La Puente et l'Argentin Gustavo Fernandez.

La paire belgo-néerlandaise subit donc sa première défaite après sa victoire inaugurale contre les Japonais Takuya Miki et Tokito Oda. Gérard et Scheffers joueront leur qualification pour les demi-finales lors de leur dernier match de poule contre la paire tête de série N.7 formée par l'Américain Casey Ratzlaff et le Brésilien Daniel Rodrigues.