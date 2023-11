Joachim Gérard, battu dans son troisième match, n'a plus son sort en mains

De la Puente et Miki s'affronteront plus tard dans la journée. En cas de victoire, De la Puente sera qualifié. Si Miki s'impose, les calculettes seront de sortie et Gérard pourrait encore accéder au dernier carré.

Gérard jouera encore en double jeudi. Associé au Néerlandais Maikel Scheffers, avec qui il forme le duo tête de série N.6, tentera de décrocher un deuxième succès et une qualification pour les demies face à la paire composée de l'Américain Casey Ratzlaff et du Brésilien Daniel Rodrigues.