Joachim Gérard "déçu d'avoir commis un peu trop de fautes" contre le N.1 mondial

Joachim Gérard (ITF 6) n'était pas trop abattu, jeudi à Melbourne, par le fait de ne pas avoir réussi à se qualifier pour une nouvelle finale du Grand Chelem à l'Open d'Australie en fauteuil. Dans la Kia Arena, le Bruxellois, 35 ans, lauréat en 2021, a subi la loi 6-4, 6-1 du Britannique Alfie Hewett (ITF 1), 26 ans, tenant du titre et vainqueur du dernier US Open.

"Je suis assez content de mon match", a-t-il confié à l'Agence BELGA après sa défaite. « Je suis simplement déçu d'avoir commis un peu trop de fautes. En regardant les statistiques, c'est là que le bât a blessé (22 fautes directes contre 13, ndlr). Il ne s'agissait pas toujours de grosses fautes, mais cela reste des fautes et cela apporte chaque fois un point à l'adversaire. Alfie est un excellent joueur. Il a des frappes très lourdes et il se déplace surtout très bien, ce qui en fauteuil constitue un énorme avantage. Et c'est ce qui me manque de temps à autre. Je suis également un joueur puissant, mais mon placement sur la balle n'est pas toujours optimal."

Joachim Gérard briguait une troisième finale en simple à l'Open d'Australie à sa neuvième participation. Il demeure toujours satisfait de son parcours à Melbourne alors qu'il n'avait réussi à gagner qu'un seul match sur les quatre tournois du Grand Chelem en 2023. "Je suis content de ce que j'ai fait", a-t-il poursuivi. "Malgré la défaite, cette demi-finale fut l'un des matches les plus aboutis de ma tournée australienne. Je perds trois fois contre Alfie, mais j'ai le sentiment d'avoir à chaque fois mieux joué. J'ai bien évolué au fil des tournois et il y a eu de bonnes victoires. Je dois continuer dans cette voie, à prendre du plaisir et à me donner à fond."