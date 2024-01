Joachim Gérard également en demi-finale du double

La paire composée du Belge Joachim Gérard et du Français Stéphane Houdet s'est imposée mercredi en quarts de finale du double messieurs en fauteuil roulant de l'Open d'Australie contre l'Espagnol Martin de la Puente et le Néerlandais Maikel Sheffers, 6-2, 6-3, en 1h15 de jeu.

En demi-finale, Joachim Gérard et Stéphane Houdet affronteront la paire victorieuse du duel entre le Chilien Alexander Cataldo et l'Américain Casey Ratzlaff et les Japonais Takuya Miki et Tokito Oda.

Quelques heures auparavant, Joachim Gérard (ITF 6) s'est imposé en quarts de finale du tournoi en simple contre le Néerlandais Ruben Spaargaren (ITF 8), 6-2, 7-6 (7-3).