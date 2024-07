Joachim Gérard éliminé aussi en double

Le Brabançon, associé à l'Espagnol Martin de la Puente, s'est incliné en deux manches - 6-1, 7-5 - face aux Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, têtes de série N.1, su rle gazon du Court N.1.

Menés 1 set à 0, Joachim Gérard et Martin de la Puente ont mené à leur tour, 5 à 2, dans le second, set, mais les Britanniques ont aligné 5 jeux d'affilée pour valider leur billet pour les demi-finales au bout d'une heure et 43 minutes de match.