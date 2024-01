Joachim Gérard éliminé en double au stade des demi-finales

Joachim Gérard et son partenaire français Stéphane Houdet ne se sont pas qualifiés pour la finale du double au tournoi en fauteuil roulant de l'Open d'Australie, vendredi à Melbourne. La paire belgo-française a été battue par les Japonais Takuya Miki et Tokito Oda, 6-4, 6-3 après une partie de 1 heure et 19 minutes.