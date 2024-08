Joachim Gérard fixé sur son sort à Paris avec un quart théorique contre le N.1 mondial

A 35 ans, Gérard dispute les Jeux Paralympiques pour la 5e et dernière fois de sa carrière après Pékin 2008 (éliminé en 8es de finale), Londres 2012 (sorti en quarts de finale), Rio 2016 où il fut médaillé de bronze et Tokyo 2020 (sorti au 3e tour).

L'on se souviendra de sa grosse frayeur dans la capitale japonaise où il avait été victime d'un malaise cardiaque

"Mon objectif est clairement de ramener une médaille. Je ne serai pas le seul à avoir cette ambition", a confié Joachim Gérard, coaché par Damien Martinquet, sur le site de la fédération belge de tennis. "On est plusieurs prétendants. En réalité, je suis plutôt un outsider. Il y a le top 2 mondial (Hewett et Oda) vraiment au-dessus. Puis, il y a les 3 et 4 (De La Puente et Fernandez) eux aussi très forts. Je suis derrière ces quatre joueurs, mais il n'y a pas une grande différence. Je vais me donner à fond et on verra bien".

Mercredi, il portera le drapeau belge lors de la cérémonie d'ouverture avec la cavalière de dressage Manon Claeys pour une soirée qui s'achèvera à la Concorde.