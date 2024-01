Joachim Gérard : "Je ne me contenterai pas d'autre chose que d'une médaille d'or à Paris"

"Je veux aller chercher cette place de n°1 mondial", a-t-il confié à Belga. "Cela n'a pas changé. Et comme 2024 est une année paralympique, il y a un objectif qui se rajoute aux tournois du Grand Chelem, à savoir les Jeux. Et je ne me contenterai pas d'autre chose que d'une médaille d'or à Paris. Maintenant, bien sûr, si je ramène l'argent ou que je décroche le bronze, je serai également satisfait, mais ce n'est pas ce que je vise. Il n'y aura pas d'US Open pour nous cette année, vu que le tournoi coïncide avec les Jeux, ce qui offre une opportunité en moins, Mais je vais me donner à fond pour aller chercher tout ce qui est possible."

"On a beaucoup bossé durant la préparation hivernale afin d'améliorer mon jeu", a-t-il poursuivi. "On a travaillé de tout, l'agressivité, les points faibles… Et on a beaucoup insisté sur la vitesse de réaction après une frappe, faire en sorte que je sois plus vif dans mes déplacements pour être le mieux placé possible sur la balle. Mon coach avait constaté que je restais parfois sur place à regarder les spectateurs, façon de parler. Et j'espère qu'ainsi, mes frappes seront plus pures."