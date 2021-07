Joachim Gérard jouera sa première finale à Wimbledon

(Belga) Joachim Gérard (ITF 4) a continué sur sa lancée. Après avoir écarté le N.2 mondial britannique Alfie Hewett en quarts, l'Ucclois de 32 ans s'est défait du Français Stéphane Houdet (ITF 5), 50 ans, pour valider son ticket pour la finale du simple messieurs de l'épreuve en fauteuil roulant, vendredi à Wimbledon.

Gérard s'est imposé 7-5, 7-6 (18-16) après 2h07 d'une âpre bataille. Vainqueur de l'Open d'Australie en début de saison, son premier succès en Grand Chelem après avoir remporté à quatre reprises le Masters, le Belge de 32 ans disputera sa première finale sur le gazon du All England Club. Ce sera sa 4e finale en Majeur, lui qui a échoué à l'Open d'Australie (2016) et à Roland-Garros (2020). Gérard y affrontera le Britannique Gordon Reid, 6e mondial et lauréat du tournoi londonien en 2016, année où l'Écossais de 29 ans avait battu le Belge en finale à Melbourne Park. Les deux hommes se connaissent bien après avoir remporté ensemble le double à l'Open d'Australie 2017. Pour se hisser en finale, Reid a battu l'Argentin Gustavo Fernandez (ITF 3) en trois sets : 6-4, 0-6, 6-2. (Belga)