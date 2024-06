Joachim Gérard nettement battu par le N.1 mondial au 1er tour du tournoi en fauteuil

Joachim Gérard a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis en fauteuil de Roland-Garros, mardi sur la terre battue parisienne. Opposé au N.1 mondial, le Britannique Alfie Hewett, le Brabançon, 6e mondial, n'a pas trouvé la solution et s'est incliné 6-1 et 6-3 après 1 heure et 14 minutes de jeu.