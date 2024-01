Joachim Gérard, qui a battu De La Puente en deux tie-breaks: "Je n'ai jamais lâché"

"Je suis très content de mon match", a-t-il confié. "Il y a eu des très bons moments. C'était une grosse bagarre, comme je l'imaginais. J'ai tout de même été mené 5-2 dans le premier set. Je commettais pas mal de fautes en retour et j'étais assez inconstant, ce qui ne me permettait pas de gagner beaucoup de points. Mais bon, je suis parvenu à changer cela et c'est ce qui a fait en sorte que je puisse recoller au score. Et j'ai continué à m'appliquer, à tâcher de bien retourner et à être agressif sans faire trop de fautes. Je n'ai jamais lâché et c'est ce qui m'a permis d'aller chercher cette victoire à l'arrivée."

En quart de finale mercredi, Joachim Gérard se mesurera au Néerlandais Ruben Spaargaren (ITF 8), 24 ans, qui a battu le Japonais Daisuke Arai (ITF 12), 35 ans, 6-4, 6-3. En cas de victoire pourrait l'attendre un duel contre le Britannique Alfie Hewett (ITF 1), 26 ans, tenant du titre.