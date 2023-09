Joachim Gérard s'incline, après un beau duel, au premier tour

Joachim Gérard a été éliminé au premier tour de l'US Open de tennis en fauteuil mardi à New York. Le Brabançon wallon, 5e mondial, a été battu 6-7 (5/7), 6-2 et 6-4 après 2h22 de jeu par l'Argentin Gustavo Fernandez (ITF 3).

Joachim Gérard a atteint à deux reprises les demi-finales de l'US Open, le 4e tournoi du Grand Chelem, en 2015 et 2020. Il a aussi disputé la finale du double en 2013.

Notre compatriote compte deux titres du Grand Chelem en simple, à l'Open d'Australie et Wimbledon en 2021, et deux finales, en Australie en 2016 et à Roland-Garros en 2020. Il a aussi remporté quatre titres en double: deux en Australie (2017, 2019), un à Roland-Garros (2014) et un à Wimbledon (2019).