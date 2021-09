Joachim Gérard a fait un malaise cette nuit alors qu'il se trouve toujours au Japon pour participer aux Jeux Paralympiques. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital et les premières nouvelles sont rassurantes.

Joachim Gérard a "besoin de repos, mais il récupère bien". Le Comité paralympique belge a tenu à délivrer un message rassurant au lendemain de l'hospitalisation d'urgence du joueur de tennis en chaise roulante victime d'un malaise au Village Olympique de Tokyo.

"On l'a vu ce matin, il est fatigué, mais il va bien. Il récupère et il a le moral. Il envoie des énergies positives aux athlètes qui sont encore en lice ici et qui rapportent encore des médailles", a confié Oleg Kazimirowski, le chef de la délégation belge lors d'un point presse à Tokyo jeudi. "Il est bien suivi ici à l'hôpital, par les médecins sur place, par notre médecin ici et nous sommes en contact avec ses médecins en Belgique."

Joachim Gérard a été emmené d'urgence à l'hôpital mercredi à la suite d'un malaise. "En début de soirée, nous avons eu un moment pour dire au revoir à quelques uns des athlètes qui rentraient en Belgique. Joachim était dans l'assemblée et a fait un malaise. Il a été immédiatement pris en charge par les membres du staff que je salue pour leur réactivité. Les secours sont arrivés très vite aussi."

Les premiers éléments allaient vers un problème cardiaque pour le joueur de tennis, 32 ans. "Ce ne sont que les premiers éléments qui tendent vers cette hypothèse, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Des examens sont en cours. Il est clair que la suite de sa saison va être perturbée, mais on ne sait pas encore à quel point. Il est fort probable que l'US Open tombe à l'eau, mais c'est à confirmer dans les prochains jours. Pour la suite directe de la procédure, cela va dépendre aussi de l'avis des médecins", a encore ajouté Oleg Kazimirowski.

L'Ucclois, vainqueur de l'Open d'Australie et de Wimbledon cette année, était arrivé en forme à Tokyo. Cité comme l'un des favoris du tournoi, Joachim Gérard, 3e joueur du monde et médaillé de bronze aux Jeux de 2016 à Rio et quarts de finaliste aux Jeux de Londres en 2012, s'était cependant incliné en 8es de finale du tournoi de tennis en chaise roulante, devant l'Espagnol Daniel Caverzaschi (ITF 14) 6-3, 6-4.

Ses Jeux s'étaient même achevés lundi par une autre élimination, en double avec Jef Vandorpe. Les deux hommes avaient été éliminés en quarts de finale sur un double 6-2 contre les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, têtes de série N.1. La rencontre avait été retardée de plusieurs heures en raison de la chaleur accablante dans la capitale japonaise.

Joachim Gérard avait prévu de rester encore quelques jours au Japon avant de prendre la direction de New York pour y disputer l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l'année.