Johan Van Herck n'est plus le capitaine des équipes de Coupe Davis et Billie Jean King Cup

Johan Van Herck est devenu capitaine de l'équipe nationale de Coupe Davis en 2011. En 2019, il a également pris la tête de l'équipe belge de Billie Jean King Cup. "Il a professionnalisé ces équipes, créé un groupe soudé et, grâce à une approche ambitieuse, a réussi à amener l'équipe de Coupe Davis à deux reprises en finale. Nous ne pouvons qu'être fiers et reconnaissants de ce que Johan a accompli avec les équipes, les joueurs et joueuses", a indiqué la Fédération dans un communiqué. "Les derniers résultats en Coupe Davis et en Billie Jean King Cup ont toutefois été décevants", a ajouté la Fédération.

La Belgique devra se rendre au Canada en avril pour les qualifications à la prochaine Billie Jean King Cup. La Fédération belge se dit "consciente de l'urgence de la situation". "Pour cette raison, l'annonce du(des) nom(s) de son(ses) successeur(s) est la priorité pour les prochains jours", a-t-elle indiqué.