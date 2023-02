Johan Van Herck: "Nous étions meilleurs qu'en 2021 mais ce n'était pas suffisant"

(Belga) Johan Van Herck avait du mal à cacher sa déception après l'élimination de la Belgique au premier tour de la phase finale de la Billie Jean King Cup après sa défaite 3-0 contre l'Australie jeudi à Glasgow en Écosse. "Nous étions meilleurs qu'en 2021 mais ce n'était pas suffisant", a réagi le capitaine belge.

"C'est dur de perdre à deux reprises car nous étions venus ici pour atteindre les demi-finales. Nous n'avons simplement pas été assez bons", a confié Van Herck. "Il y a de la frustration et de la déception car il y a eu des moments où nous aurions pu faire pencher des matchs en notre faveur. Je n'ai rien à reprocher aux filles car elles ont tout donné. Nous étions meilleures qu'en 2021 mais ce n'était pas suffisant. Nous devons maintenant faire une analyse pour voir ce que nous pouvons améliorer." Van Herck s'est également exprimé sur la situation d'Élise Mertens. Arrivée en Écosse mardi soir après avoir remporté les Masters en double lundi aux États-Unis, la N.1 belge a joué le double mercredi contre la Slovaquie et a dû abandonner dans son match en simple jeudi contre l'Australie. "Cette situation n'est pas correcte envers Élise et cela a eu un impact sur notre équipe. La Tchéquie peut commencer son tournoi aujourd'hui (jeudi, ndlr) et les États-Unis peuvent jouer en session nocturne. En tant que petit pays, nous en payons le prix. Je ne veux pas utiliser cela comme excuse mais je veux le mentionner", a conclu Van Herck. (Belga)