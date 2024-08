Joran Vliegen avance au 2e tour en double mixte

Vliegen et sa partenaire espagnole Cristina Bucsa ont battu la paire composée de la Chinoise Zhang Shuai et l'Argentin Marcelo Arevalo en trois sets (3-6; 6-3; 10-8) après une heure et 20 minutes de jeu.

Le duo belgo-espagnol rencontrera au deuxième tour soit la paire tête de série N.1, formée par la Canadienne Gabriela Dabrowski et le Britannique Joe Salisbury, soit le duo formé par la Kazakhe Anna Danilina et le Finlandais Harri Heliovaara.