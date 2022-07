Joran Vliegen éliminé au 1er tour du double mixte

(Belga) Joran Vliegen et sa partenaire, la Norvégienne Ulrikke Eikeri, ont été éliminés dimanche au premier tour du double mixte des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis. Les finalistes du dernier Roland-Garros ont été battus sur le gazon de Wimbledon par la paire australienne composée de Matthew Ebden et Samantha Stosur sur le score de 4-6, 7-6 (8/6) et 6-4.

Le match avait interrompu samedi soir en raison de l'obscurité à une manche partout. Au 2e tour (huitièmes de finale), Ebden/Stosur seront opposés à la première tête de série qui est composée du Néerlandais Jean-Julien Rojer et de la Japonaise Ena Shibahara. (Belga)