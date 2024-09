Joran Vliegen éliminé au 2e tour en double mixte

Joran Vliegen (ATP 35 en double), qui fait la paire avec l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 21 en double), a été éliminé au deuxième tour du double mixte à l'US Open de tennis, 4e et dernière levée du Grand Chelem de la saison.

Sur la surface dure de Flushing Meadows, Joran Vliegen et Cristina Bucsa ont été battus en 8es de finale par la Kazakhe Anna Danilina et le Finlandais Harri Heliovaara sur la marque de 6-4, 3-6, 8-10. La partie a duré 1 heure et 22 minutes de jeu.

Plus tôt dans la soirée, associé à l'Australienne Ellen Perez, Sander Gillé s'était qualifié pour les quarts de finale de ce double mixte.