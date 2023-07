Joran Vliegen en demi-finale du double mixte avec Yifan Xu

Joran Vliegen (ATP 25 en double) et sa partenaire chinoise Yifan Xu (WTA 27) se sont hissés en demi-finale du double mixte à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, mardi sur le gazon de l'All England Club à Londres. En quarts de finale, ils ont pris le meilleur sur le Croate Ivan Dodig (ATP 4) et la Taïwanaise Latisha Chan (WTA 33), 7-6 (7/4), 6-2, en 1 heure et 27 minutes.