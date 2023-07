Joran Vliegen en finale du double mixte, sa 3e finale dans un Grand Chelem

Le duo s'est imposé en trois manches face au Néerlandais Matwe Middelkoop, 39 ans, et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi, 28 ans, 6-1, 3-6, 6-3.

Joran Vliegen (ATP 25 en double messieurs), 30 ans, et Yifan Xu (WTA 27 en double dames), 34 ans, joueront en finale contre la tête de série N.7 formée par le Croate Mate Pavic (ATP 17), 30 ans, et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 15), 30 ans, victorieuse de son côté en près de 2 heures (1h55) contre la paire britannique qui bénéficie d'une invitation Jonny O'Mara (ATP 128), 28 ans, et Olivia Nicholls (WTA 72), 28 ans: 7-6 (8/6), 4-6 et 6-3.