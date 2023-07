Joran Vliegen et Yifan Xu passent au 3e tour du double mixte, au super tie-break

Joran Vliegen (ATP 25 en double) et sa partenaire chinoise Yifan Xu (WTA 27) ont passé le 2e tour du double mixte à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, dimanche sur le gazon de l'All England Club à Londres. Ils ont écarté la paire invitée composée de l'Australien Alex De Minaur (ATP 158) et de la Britannique Katie Boulter (non classée en double), 6-3, 4-6, 7-6 (10/2).

Pour connaître son adversaire au prochain tour, la paire belgo-chinoise devra attendre le dénouement de la rencontre entre le Croate Ivan Dodig (ATP 4) et la Taïwanaise Latisha Chan (WTA 33), et le duo britannique Joe Salisbury (ATP 6) et Heather Watson (WTA 245).

Vliegen et Xu ont totalement dominé le super tie-break en ne laissant que deux points à leurs adversaires pour finalement triompher après plus de deux heures de match.

Plus tôt dans la journée, Sander Gillé et Joran Vliegen ont remporté leur match au premier tour du tournoi de double masculin. La paire 12e tête de série sur le pré londonien a disposé du duo composé du Serbe Laslo Djere (non classé en double) et de l'Australien Christopher O'Connell (ATP 846), 6-3, 6-2 en 55 minutes. Ils affronteront au 2e tour, les 16es de finale, le Monégasque Romain Arneodo (ATP 53) et l'Autrichien Sam Weissborn (ATP 52).