Joran Vliegen passe le premier tour en double mixte

Eliminés en double messieurs Sander Gillé et Joran Vliegen sont toujours en piste, en double mixte, à l'US Open de tennis, quatrième levée du Grand Chelem de la saison,vendredi à Flushing Meadows, dans la banlieue de New York.

Associé à la Chinoise Yifan Xu (WTA 37 en double), Joran Vliegen (ATP 20 en double) s'est imposé au premier tour face à la Chilienne Alexa Guarachi et à l'Argentin Andres Molteni, qui remplaçaient la 2e tête de série composée de l'Américaine Desirae Krawczyk et du Britannique Neal Skupski. La rencontre s'est jouée au super tie-break après 1h44 de jeu: 7-6 (7/2), 4-6 et 10/6 en faveur de la paire sino-belge.

Finaliste du dernier Wimbledon, celle-ci rencontrera au 2e tour le duo américain Ashlyn Krueger etn Ethan Quinn, bénéficiaire d'une wildcard.