Joran Vliegen retrouve Sander Gillé au 2e tour du double mixte

Le duo s'est imposé 6-3, 7-6 (7/0) face au Salvadorien Marcelo Arevalo et à l'Américaine Bethanie Mattek-Sands.

Mardi, Gillé et Vliegen, finalistes du dernier Roland-Garros, ont été éliminés au premier tour du double messieurs où ils formaient la paire tête de série N.15. Ils ont été battus en deux sets 6-4, 7-5 face à la paire formée par le Tchèque Tomas Machac (non classé en double) et le Chinois Zhizhen Zhang (ATP 625 en double).