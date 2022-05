Joran Vliegen se hisse en quarts de finale en double mixte du Roland-Garros

(Belga) Associé à la Norvégienne Ulrikke Eikeri Joran Vliegen s'est qualifié pour les quarts de finale du double mixte de Roland-Garros dimanche à Paris.

Au deuxième tour (8es de finale), la paire belgo-norvégienne s'est imposée en deux sets 6-4, 6-3 contre la paire française composée de Clara Burel et Hugo Gaston. La rencontre a duré 1 heure et 11 minutes. En quarts de finale, Vliegen pourrait croiser la route de Sander Gillé, son traditionnel partenaire de double. Associé à l'Australienne Storm Sanders, Gillé doit affronter l'Américaine Desirae Krawczyk et le Britannique Neal Skupski, têtes de série N.4. Plus tôt dimanche, Gillé et Vliegen ont été éliminés en huitièmes de finale du double messieurs après leur défaite 6-4, 3-6, 7-6 (10/6) contre le Brésilien Rafael Matos et l'Espagnol David Vega Hernandez. (Belga)