Jordan Thompson vient à bout d'Alexander Zverev et rejoint Casper Ruud en finale

L'Australien Jordan Thompson (ATP 40/N.8) disputera la finale du tournoi de tennis ATP 250 de Los Cabos face au Norvégien Casper Ruud (ATP 12/N.4). Les deux joueurs se sont imposés en demi-finale, vendredi au Mexique, pour se disputer le trophée du tournoi joué sur dur et doté de 915.245 dollars.

Thompson est venu à bout de l'Allemand Alexander Zverev, première tête de série et N.6 mondial, 7-5, 4-6, 7-6 (7/2). La partie a duré plus de trois heures et demie. Zverev a écarté pas moins de cinq balles de match sur son service alors qu'il était mené 5-6 dans le troisième set. Il a finalement cédé dans le tie-break au bout de la 7e opportunité pour Thompson de conclure la partie.

C'est la deuxième fois en trois duels que l'Australien de 29 ans triomphe de Zverev. Il l'avait également battu à Tokyo en octobre dernier. Cette nouvelle victoire lui permet d'atteindre la troisième finale de sa carrière, lui qui s'est incliné à Rosmalen (Pays-Bas) en 2019 et en 2023.