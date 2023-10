Joris De Loore écarte Tirante et passe au deuxième tour en Italie

Joris De Loore a remporté son match au 1er tour du tournoi de tennis Challenger 125 d'Olbia, doté de 145.000 euros et joué sur surface dure, mercredi en Italie. Sur le court central, le 156e joueur mondial s'est imposé contre l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 111), 3e tête de série, 6-3, 6-2 en 1 heure et 28 minutes.

Le N.2 belge a échangé son service avec Tirante en début de rencontre, et il ne l'a plus cédé ensuite malgré deux balles de contre-break alors qu'il servait pour le gain de la première manche. Il a pris l'ascendant dès la reprise, et a ainsi conclu la partie après son deuxième break de la deuxième manche, en moins d'une heure et demie.

Au prochain tour, c'est l'invité sud-africain Lloyd Harris (ATP 141) qui attend De Loore. Celui-ci s'est débarrassé de l'Italien Alessandro Giannessi (ATP 210) au 1er tour.