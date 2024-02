Joris De Loore écarte Zizou Bergs dans le duel 100% belge du premier tour

Au deuxième tour, De Loore rencontrera le Français Titouan Droguet, 167e mondial, qui s'est imposé au premier tour contre son compatriote Manuel Guinard, 256e mondial et issu des qualifications: 7-6 (7/2), 6-2.

De Loore, 211e mondial, s'est imposé en trois sets 4-6, 7-5, 7-6 (7/4) en 2 heures et 59 minutes face à Bergs, 123e mondial et tête de série N.4. Vainqueur en 2021 à Lille, Bergs a servi pour le match à 5-4 dans le troisième set mais a été breaké par De Loore qui a validé sa victoire sur la quatrième de ses cinq balles de match dans le jeu décisif.

Plus tôt mardi, Michael Geerts, 274e mondial et issu des qualifications, a été éliminé au premier tour, battu en trois sets 4-6, 6-4, 7-5 en 2 heures et 19 minutes par le qualifié syrien Hazem Naw (ATP 337).

Également engagé à Lille, Alexander Blockx, 313e mondial, fera son entrée mercredi face au Français Benoit Paire, 110e mondial et tête de série N.3. Tibo Colson (ATP 435) avait été éliminé en qualifications.

Geerts disputera aussi le double aux côtés du Finlandais Patrik Niklas-Salminen.