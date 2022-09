Joris de Loore éliminé au 1er tour du simple de l'Open de Rennes

(Belga) Joris De Lorre (ATP 375) a été battu au premier tour du simple de l'Open de Rennes, le tournoi de tennis du circuit Challenger joué en salle sur surface dure et d'une dotation de 67.960 euros, mercredi en Bretagne. Le Brugeois a été dominé en trois sets pat l'Allemand Daniel Masur (ATP 184) 6-7 (9/11), 6-2 et 6-4 après 2h19 de match.

Yannick Mertens (ATP 858), passé par les qualifications, avait été éliminé au premier tour mardi soir par le Français Hugo Gaston, 85e mondial et 1re tête de série, 7-5 et 6-4. Le Brugeois et le Bruxellois disputent ensemble le double et seront opposés en soirée au premier tour aux Allemands Max Hans Rehberg et ... Daniel Masur. (Belga)