Joris De Loore éliminé au premier tour malgré deux balles de match

Joris De Loore, 30 ans, 189e mondial, s'est incliné en trois sets contre le Français Harold Mayot (N.7/ATP 119), 22 ans: 6-2, 1-6 et 7-6 (7/4). La partie a duré 2 heures et 11 minutes et le Brugeois a hérité de deux balles de match dans le 3e set alors qu'il menait 5 jeux à 3.

Joris De Loore était le seul Belge engagé dans ce Challenger à Madrid. Il avait abandonné au premier tour du Challenger 75 de Barcelone il y a une semaine en Catalogne.