Joris De Loore éliminé en demi-finales en Italie

Joris De Loore a été éliminé en demi-finales du tournoi de tennis Challenger 125 d'Olbia, joué sur surface dure et doté de 145.000 euros, samedi en Italie.

De Loore, 156e mondial, a été battu en trois sets 6-4, 4-6, 7-6 (7/5) par le Français Kyrian Jacquet, 302e mondial et issu des qualifications. La rencontre a duré 2 heures et 33 minutes.

Le Brugeois a manqué une occasion de disputer sa cinquième finale sur le circuit Challenger cette saison après celle remportée lors du premier tournoi d'Oeiras début janvier avant de perdre celle du second tournoi une semaine plus tard. Il a aussi perdu en finale du tournoi de Zoug en juillet et de Bratislava la semaine dernière. Sa finale en Slovaquie l'a d'ailleurs empêché de participer aux qualifications de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers.