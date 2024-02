Joris De Loore s'incline face à Duje Ajdukovic et la Croatie égalise contre la Belgique

Joris De Loore a perdu le deuxième match de la confrontation entre la Belgique et la Croatie en Coupe Davis, samedi. Le Brugeois, 192e mondial s'est incliné face à Duje Ajdukovic (ATP 125) en deux manches, 6-1, 6-4. La Croatie revient ainsi à égalité, après que Zizou Bergs avait conquis le premier point en battant Marin Cilic plus tôt dans l'après-midi.

Il n'y a pas eu débat dans une rencontre qui a duré 1 heure et 20 minutes. De Loore a bénéficié de deux balles de break dans le premier jeu du match, mais il a totalement laissé la rencontre lui échapper ensuite. Il a perdu neuf jeux consécutifs contre son adversaire de 22 ans.

En ouverture, le N.1 belge Zizou Bergs (ATP 131) avait écarté l'ancien 3e mondial et vainqueur de l'US Open 2014, Marin Cilic. Il s'est imposé au bout d'une bataille de plus de deux heures et demie, 6-4, 4-6, 6-4. Le Lommelois affrontera demain Ajdukovic tandis que De Loore rencontrera Cilic. Avant cela, Sander Gillé et Joran Vliegen, tous les deux 23e au classement ATP en double, joueront le match de double contre Ivan Dodig et Mate Pavic (ATP 4 et ATP 30 en double).