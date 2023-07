Joris De Loore s'offre une place en finale en écartant Fabio Fognini

La rencontre a repris dimanche matin après avoir débuté samedi. Alors que le score était de 5/3 dans le tie-break du premier set en faveur de Joris De Loore, la pluie a causé l'interruption du jeu jusqu'au lendemain. De Loore est rentré directement dans le match après la reprise, prenant les deux points nécessaires pour enlever la première manche. Il a ensuite poursuivi sur sa lancée en écrasant l'ancien N.7 mondial dans le deuxième set en à peine 22 minutes.

À 30 ans, Joris De Loore s'offre une opportunité de dérocher le plus beau titre de sa carrière, lui qui a remporté le Challenger 50 d'Oeiras en 2023 après un titre ITF sur un M15 et trois autres sur des M25 entre 2021 et 2022. Il affrontera en finale le Français Arthur Rinderknech (ATP 80), tête de série N.1, venu à bout de l'Autrichien Jurij Rodionov (ATP 117/N.3) 4-6, 7-5, 6-2.