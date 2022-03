Ashleigh Barty quitte la WTA. La joueuse australienne, 25 ans seulement, a annoncé hier qu'elle mettait un terme immédiat à sa carrière, fatiguée physiquement et mentalement par toute cette aventure. Ce départ a engendré une pluie d'hommages pour la joueuse, qui était extrêmement appréciée sur le circuit mondial.

Justine Henin a joint le mouvement en rendant un hommage vibrant à Barty. L'ancienne numéro une mondiale n'a pas tari d'éloges dans un message posté sur Facebook. "Chère Ash, je suis émue de te voir quitter le tennis. Tu es vraiment une grande championne. J’ai été très impressionnée de te voir remporter un Grand Chelem à domicile, un véritable exploit qui a démontré ta force mentale et physique ! J’ai toujours aimé te regarder jouer. Ton attitude et ton engagement envers notre sport ont toujours été impeccables et une source d’inspiration pour tous. Merci pour tout et bonne chance pour tous tes nouveaux projets", a écrit notre compatriote, visiblement sous le charme.