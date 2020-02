Kim Clijsters battue par Garbine Muguruza pour son grand retour

(Belga) Kim Clijsters a effectué son grand retour à la compétition lundi à Dubaï. L'ancienne numéro 1 mondiale s'est inclinée endeux sets 6-2, 7-6 (8/6) face à l'Espagnole Garbine Muguruza, 16e mondiale, au premier tour du tournoi de Dubaï, une épreuve WTA Premier sur surface dure dotée de 2.794.840 dollars. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.

Breakée dès le premier jeu, la Limbourgeoise a perdu le premier set 6-2 en 32 minutes. Elle réalisait son premier break pour revenir à 3-1 dans la seconde manche, avant d'égaliser à 4-4 puis de mener 5-4. Le set se jouait finalement au tie-break, gagné par l'Espagnole. Garbine Muguruza affrontera au tour suivant soit la Russe Veronika Kudermetova (WTA 39) soit l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 26). Kim Clijsters avait annoncé en septembre dernier son retour sur les courts pour 2020, après plus de sept ans d'absence. La Limbourgeoise, 36 ans, avait initialement programmé son come-back pour janvier afin de disputer l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison, qu'elle a remporté en 2011. Mais une blessure au genou l'a contrainte à modifier son programme. Elle avait ensuite annoncé que son premier tournoi serait celui de Monterrey, au Mexique, en mars. Elle a préféré avancer ce retour très attendu et a finalement entamé sa troisième carrière à Dubaï. Après Dubaï, Kim Clijsters a prévu de disputer le tournoi de Monterrey au Mexique (2-8 mars) puis de se rendre aux Etats-Unis pour disputer le prestigieux tournoi d'Indian Wells, de catégorie Premier Mandatory, le deuxième niveau après les tournois majeurs. Toujours aux Etats-Unis, elle a annoncé sa participation au tournoi de Charleston, une épreuve WTA Premier qui aura lieu du 6 au 12 avril. Clijsters n'a encore jamais joué à Monterrey et Charleston Kim Clijsters avait fait une première pause en 2007 et repris la compétition en 2009, après la naissance de son premier enfant, Jada. Elle compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011). Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 22) s'est qualifiée pour le deuxième tour à Dubaï en battant la Chinoise Wang Qiang (WTA 28) 6-3, 6-0. Alison Van Uytvanck (WTA 48) a , elle, été battue par la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 58) en trois sets, 5-7, 6-2, 7-5, au troisième et dernier tour des qualifications. Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck ont été éliminées dès le premier tour du double. Le duo belge s'est incliné 6-3, 6-1 face à la paire tête de série N.6 formée par la Tchèque Kveta Peschke et la Néerlandaise Demi Schuurs.