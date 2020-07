Kim Clijsters fait son retour sur les courts ce lundi à la World Team Tennis

L'Américaine Sloane Stephens a brillamment réussi son retour à la compétition dimanche à la World Team Tennis, tournoi par équipe organisé à White Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale, tandis que la Canadienne Eugénie Bouchard a peiné en double.

Associée à l'Américaine Bethanie Mattek-Sands, Bouchard s'est inclinée sur le score de 5 jeux à 4 face à la paire Kristie Ahn-Asia Muhammad, mais leur équipe de Chicago Smash l'a emporté par un total de 24 jeux à 18 face aux Vegas Rollers.

Chicago Smash a notamment été aidé par Sloane Stephens, vainqueur de l'US Open en 2017, qui a dominé 5 jeux à 1 la médaillée d'or aux JO 2016, Monica Puig.

Parmi les autres têtes d'affiches ayant joué dimanche, figurent les champions du double Bob et Mike Bryan (Vegas Rollers), qui l'ont emporté 5 jeux à 4 face au duo Brandon Nakashima-Rajeev Ram (Chicago Smash).

Lundi, Kim Clijsters entrera en action avec l'équipe de New York Empire aux côtés de Sabine Lisicki, Kveta Peschke, Neal Skupski et Jack Sock. La WTT, qui met aux prises neuf équipes représentant chacune une ville, est la première compétition de tennis professionnel organisée depuis la suspension des circuits féminin WTA et masculin ATP en mars dernier, en raison de la pandémie de Covid-19.

Dans cette compétition, qui se tient jusqu'au 2 août, chaque partie est disputée au meilleur des cinq jeux, avec un total de cinq parties jouées entre deux équipes (deux simples, masculin et féminin, et trois doubles, masculin, féminin et mixte). L'équipe ayant remporté le plus de jeux remporte le match.