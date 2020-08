Kim Clijsters, invitée à Cincinnati, affrontera une joueuse du top 30 mondial

Elise Mertens, Alison Van Uytvanck et Kim Clijsters connaissent leur adversaire au premier tour du tableau final du tournoi de tennis WTA de Cincinnati, une épreuve sur surface dure dotée de 1,9 million de dollars délocalisée à New York. Greet Minnen n'en fera pas partie, éliminée au premier tour des qualifications jeudi.

Greet Minnen, 106e joueuse du monde, s'est en effet inclinée en deux sets - 7-5, 6-2 - face à la Slovaque Viktoria Kuzmova, 84e mondiale en 1 heure et 21 minutes de jeu. Kirsten Flipkens (WTA 79) et Ysaline Bonaventure (WTA 121) peuvent encore espérer disputer le tableau final après avoir franchi le premier tour des qualifications jeudi et à condition de gagner le second.

Elise Mertens, 22e mondiale, a hérité, elle, au premier tour du tableau final de la Suédoise Rebecca Peterson, 46e au classement WTA, 25 ans, que la numéro 1 belge, 24 ans, avait battu à Cincinnati précisément en 2018 (3-6, 6-2, 7-6 (7/1)). Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabelenka respectivement 6e et 5e mondiale en double, seront associées dans le tableau du double comme têtes de série numéro 1. Alison Van Uytvanck (WTA 58), 26 ans, attend de son côté une joueuse issue des qualifications.

Tandis que Kim Clijsters (non classée), bénéficiaire d'une invitation, jouera son premier tour contre l'Américaine Jennifer Brady, 25 ans, 40e mondiale. Karolina Pliskova, 28 ans, numéro 3 mondiale, est tête de série numéro 1 du tournoi. En raison de la crise sanitaire, le tournoi de Cincinnati a été délocalisé à New York, à Flushing Meadows où se déroulera l'US Open du 31 août au 13 septembre.