C'est terminé: Kim Clijsters met un terme définitif à sa carrière

Kim Clijsters, ancienne numéro un mondiale du tennis féminin, a annoncé mardi qu'elle renonçait pour de bon à la compétition et aux tournois officiels, après avoir tenté depuis deux ans un nouveau retour au plus haut niveau.



"J'ai décidé de ne plus jouer de tournois officiels (...) merci à tous ceux qui m'ont soutenue ces deux dernières années", a écrit la Belge de 38 ans sur son compte Instagram, sous une photo la montrant devant un paysage de vacances avec son mari et ses trois enfants. Sur le site de la WTA, la sportive flamande désormais installée aux Etats-Unis a expliqué sa décision par ses charges de mère de famille incompatibles avec les exigences de la compétition. Elle veut aussi soutenir la carrière naissante de basketteuse de sa fille aînée Jada, 14 ans.



Son dernier match officiel remonte au 7 octobre 2021, où son élimination dès son entrée en lice au WTA 1000 d'Indian Wells faisait suite à quatre revers subis depuis son second come-back entamé en 2020 après plus de sept ans sans jouer. La Belge avait quitté les courts une première fois à 23 ans en mai 2007, avant un retour retentissant en 2009 un an seulement après la naissance de sa fille Jada, pour remporter deux éditions de l'US Open (2009, 2010) après celle de 2005, et un Open d'Australie (2011).



Clijsters avait annoncé son retour sur le circuit en septembre 2019, mais la pandémie de coronavirus (imposant des restrictions de voyages) et une blessure au genou ont contribué à lui compliquer la tâche, a-t-elle aussi souligné mardi.