Kim Clijsters rassure: notre compatriote devient bien jouer l'US Open

Kim Clijsters devrait pouvoir participer à l'US Open, qui commence le lundi 31 août à Flushing Meadows. C'est en tout cas ce que l'on peut en conclure des déclarations de son attachée de presse, Amy Hitchinson, vendredi après le forfait de dernière minute de la Limbourgeoise, 37 ans, pour le tournoi WTA sur dur de Cincinnati en raison d'une blessure aux abdominaux.

Contactée par Belga, la Britannique, responsable de la cellule Media Kim Clijsters, a ainsi confié qu'il n'y avait "pas grand-chose de plus à ajouter au communiqué" diffusé quelques heures plus tôt et annonçant le retrait de l'ancienne numéro 1 mondiale du tournoi où elle devait effectuer sa rentrée officielle sur les courts après l'interruption du circuit, début mars, suite à la pandémie du Covid-19.

"Kim a simplement besoin d'un peu plus de temps pour récupérer de la blessure aux abdominaux qu'elle s'est occasionnée en World Team Tennis", a-t-elle expliqué. Cela voudrait signifier que Kim Cijsters n'a pas rechuté de sa blessure aux abdominaux contractée fin juillet au Greenbrier Resort de White Sulphur Springs avec l'équipe des New York Empire. Ce qui constitue déjà une bonne nouvelle.

La Limbourgeoise, lauréate à Cincinnati en 2010, a donc préféré ne pas prendre de risque pour se donner les meilleures chances de briller à l'US Open, le premier rendez-vous important de sa troisième carrière dans son agenda. Quant à savoir si elle y sera véritablement en pleine possession de ses moyens, l'avenir proche le dira