Kim Clijsters a reçu sa première injection de vaccin contre le coronavirus aux États-Unis, où elle vit.

"J'ai eu ma première injection et je joue ainsi mon rôle dans la création d'un monde plus sûr. Je n'ai souffert d'aucun effet secondaire et j'aurai ma deuxième injection dans trois semaines", a écrit la tenniswoman belge de 37 ans sur le réseau social Instagram, où elle a annoncé la nouvelle.