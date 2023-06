Kimberley Zimmerman se hisse en quarts de finale du double

Kimberley Zimmerman (WTA 47 en double) s'est qualifiée pour les quarts de finale du double au WTA 500 de Berlin, tournoi de tennis joué sur gazon et doté de 780.637 dollars, lundi en Allemagne.

La paire formée avec la Russe Yana Sizikova (WTA 43) s'est imposée en deux sets 6-4, 7-5 contre les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 16) et Ena Shibahara (WTA 19), 3e têtes de série, en 1 heure et 34 minutes de jeu.

Les Japonaises ont remporté le tournoi de Rosmalen aux Pays-Bas la semaine dernière, après avoir été écartée par Greet Minnen et la Hongroise Anna Bondar au deuxième tour de Roland-Garros une semaine plus tôt. C'était la première fois que Zimmerman et Sizikova évoluaient ensemble.